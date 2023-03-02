УЄФА розслідує Барсагейт – Барселону можуть відправити до другого дивізіону
Генеральний секретар RFEF Андреу Кампс визнав, що УЄФА попросив інформацію у справі.
Барсагейт виходить на міжнародний рівень. УЄФА зробив запит до Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) щодо всієї необхідної інформації у справі Енрікеса Негрейри. Про це заявив секретар RFEF Андреу Кампс, інформує AS.
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Кампс не став вдаватися до подробиць про надану інформацію і терміни, якими тепер займатиметься УЄФА.
Барселона не може бути покарана протягом цього сезону через термін давності справи. Клуб припинив виплати Негрейрі 5 років тому, в той час як покарання можуть призначатися, якщо термін справи не перевищує трьох років. Однак ФІФА та УЄФА мають право накладати на клуби санкції.
Теоретично Барселона може бути покарана пониженням у класі або вирахуванням очок.
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