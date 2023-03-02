Барсагейт виходить на міжнародний рівень. УЄФА зробив запит до Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) щодо всієї необхідної інформації у справі Енрікеса Негрейри. Про це заявив секретар RFEF Андреу Кампс, інформує AS.

Барселона офіційно підписала сина Роналдінью

Кампс не став вдаватися до подробиць про надану інформацію і терміни, якими тепер займатиметься УЄФА.

Барселона не може бути покарана протягом цього сезону через термін давності справи. Клуб припинив виплати Негрейрі 5 років тому, в той час як покарання можуть призначатися, якщо термін справи не перевищує трьох років. Однак ФІФА та УЄФА мають право накладати на клуби санкції.

Теоретично Барселона може бути покарана пониженням у класі або вирахуванням очок.

Барселона сенсаційно програла Альмерії – підопічні Хаві видали один з найгірших матчів сезону