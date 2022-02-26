УЄФА розриває багатомільйонний контракт з російським Газпромом, – ЗМІ
26 лютого 13:15 - Читать на русском
Російські компанії продовжує втрачати контракти та домовленості через вторгнення в Україну.
Союз європейських футбольних асоціацій вирішив припинити будь-яку співпрацю з компанією Газпром, повідомляє The Times.
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Таке рішення ухвалене через військові дії Росії щодо України. Через достроковий розрив угоди, яка була розрахована до кінця сезону 2023/24, УЄФА може втратити до 100 млн євро.
Нагадаємо, вже раніше було ухвалене рішення забрати у Санкт-Петербурга статус господаря фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
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