УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування за мотивами матчу 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів між Фенербахче і Динамо, повідомляє офіційний сайт організації.

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Предмет розслідування – неналежна поведінка турецьких уболівальників після голу Віталія Буяльського у ворота "жовтих канарок", а саме – горлання кричалок на честь президента держави-терориста Владіміра Путіна. Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, буде призначено спеціального інспектора з етики та дисципліни, який займатиметься розслідуванням.

До слова, Фенербахче засудив вищезгадану поведінку своїх фанатів, заявивши, що вона не відповідає його цінностям, однак натякнув, що уболівальників спровокував голкіпер Динамо Денис Бойко, який свого часу виступав у Туреччині за запеклого суперника "жовтих канарок" – Бешикташ.

Нагадаємо, Динамо у додатковий час здобуло перемогу над турками з рахунком 2:1 і вибило їх з подальшого розіграшу турніру.

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