"Ви відповідаєте за свою поведінку і поведінку членів вашої команди, коли працюєте на матчах УЄФА.

Автограф Холанда піде на благочинність – благородні мотиви судді

Якщо ви хочете, щоб вас поважали так само, як і гравців, навіщо просити у них автограф і футболку? Вони просять вас про це? Це просто неприпустимо, це питання гідності. Не забувайте про кількість телекамер під час матчів УЄФА – вони знімають все", – цитує Розетті Sky Sport.

Румунський арбітр після матчу ЛЧ Манчестер Сіті – Борусія Д (2:1) взяв автограф у зірки гостей Ерлінга Холанда. Пізніше стало відомо, що рефері збирає подібні трофеї і передає їх на благодійність.

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