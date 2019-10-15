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УЄФА розгляне варіант перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула

15:52 1188 Читать на русском
УЄФА розгляне варіант перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула
Збірна Туреччини демонструє військове вітання перед матчами відбору Євро-2020 / Твіттер ФК Сакар’яспор

У зв’язку з початком військової операції Туреччини Союз європейських футбольних асоціацій може змінити місце проведення фіналу найголовнішого клубного євротурніру.

Віце-президент УЄФА Мішель Ува повідомив, що організація розгляне заклики перенести місце проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20, що має відбутись у Стамбулі (Туреччина). Експерти і вболівальники закликають УЄФА позбавити Стамбул права проведення фінального матчу через початок військової операції Туреччини проти курдів у Сирії. Окрім того, невдоволення викликають і святкування голів турецької збірної – футболісти національної команди вже двічі використовували військове вітання.

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"Ми будемо працювати у своїй компетенції, поважаючи автономію і незалежність спорту. Але, звичайно, ми не можемо замінити ООН, ЄС або США, дипломатів і політиків. Рішення УЄФА будуть прийматися після консультацій з керівництвом організації та президентом", – цитує Уву Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, футболісти збірної Туреччини у відбірковому матчі Євро-2020 з Францією показали військове вітання – цим жестом гравці підтримали військову операцію армії Туреччини на території Сирії, яку утримують курди. Жест також повторили вболівальники збірної Туреччини на фан-секторі. Цей жест вже демонструвався у матчі кваліфікації Євро-2020 з Албанією.

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