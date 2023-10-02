Ймовірність створення закритої Суперліги змушує європейський орган думати про майбутнє змагань під своєю егідою.

Барселона втратила чергову зірку – він ризикує пропустити матчі з Шахтарем і Реалом

Як повідомляє El País, УЄФА та ECA (асоціація клубів) розглядають можливість змінити формат єврокубків. Ідея полягає в тому, щоб створити на клубному рівні три дивізіони по 18 команд: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів. З першого турніру будуть вилітати дві найгірші команди та переходити в другий дивізіон. З Ліги Європи чотири клуби будуть потрапляти в Лігу претендентів за підсумками сезону. Наразі формат ще обговорюється.

Зазначається, що зміни можуть набрати чинності не раніше 2027 року, оскільки УЄФА вже змінив формат єврокубків, який точно буде діяти з наступного сезону.

Автор першого титульного хет-трика: як легенда Ліверпуля Пейслі не хотів змінювати Шенклі та записав своє ім'я в історію