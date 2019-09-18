УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із Суркісом

"Футбол 24" отримав коментар УЄФА у відповідь на публікацію німецького видання Der Spiegel. У ній йшлося про те, що УЄФА надсилав гроші, призначені для УАФ, в офшор Newport Management Ltd. (Британські Віргінські острови), пов'язаний з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

В УЄФА зазначили, що ця ж відповідь була надана у відповідь на запит Der Spiegel від 12 червня.

Отже, у травні 2017 року інспектори УЄФА закрили розслідування стосовно рахунку, на який надходили гроші до Української асоціації футболу (Федерації футболу України), подавши свій звіт з висновком про "відсутність явних порушень дисциплінарних норм УЄФА, вчинених ФФУ або чиновниками УЄФА".

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В УЄФА нагадали, що сплачують кошти, призначені національним асоціаціям чи афілійованим з ними клубам, на банківський рахунок, визначений асоціацією у письмовій формі.

З 1999 по 2016 рік УЄФА здійснювала виплати грошових коштів для ФФУ чи пов'язаних з нею клубів на рахунок, визначений ФФУ, який проходив на ім'я Newport Management Limited ("Newport").

"ФФУ повідомила УЄФА, що це відбувалося відповідно до угоди, укладеної у квітні 1999 року між ФФУ та Newport, і що ця домовленість була здійснена виключно через питання обміну валют", – пояснили в УЄФА.

В УЄФА зазначили, що немає запису щодо отримання листа від ФФУ від 19 березня 2015 року з проханням не проводити подальших платежів на банківський рахунок в Ньюпорті.

У січні 2016 року ФФУ надіслала письмове повідомлення про зміну реквізитів банківського рахунку Newport, змінивши свій номінальний рахунок "з одного в Швейцарії на один на Кіпрі".

"Іншими словами, ФФУ підтвердила, що хоче, щоб виплати продовжували перераховуватися в (новий) банківський рахунок в Newport", – підкреслили в УЄФА.

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Після перевірки ліцензування та перевірки відповідності клубу критеріям фінансового фейр-плей, проведеного у грудні 2016 року, УЄФА дізналася, що той самий банківський рахунок у Newport використовується як ФФУ, так і київським Динамо.

Після отримання цієї інформації президент УЄФА Александер Чеферін негайно, у грудні 2016 року, попросив адміністрацію УЄФА заблокувати будь-які подальші платежі до ФФУ на цей банківський рахунок та призначити незалежних дисциплінарних інспекторів для офіційного розслідування, які прийшли до вище зазначеного висновку про відсутність "явних порушень".

"З грудня 2016 року всі платежі для самого ФФУ та пов'язаних з нею клубів вносилися на банківський рахунок, який ведеться від імені ФФУ в Україні", – резюмували в УЄФА.