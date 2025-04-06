Бранн виграв в УЄФА суд у справі щодо штрафу за поведінку своїх уболівальників.

УЄФА оштрафував Бранн за те, що вболівальники команди "поширювали образливі повідомлення провокаційного характеру", тобто називали організацію "мафією". Це ж слово з'явилося на банері під час матчу жіночої Ліги чемпіонів.

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Спочатку Бранн безуспішно подав апеляцію в УЄФА, а потім звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS), який став на бік клубу. CAS постановив, що таке основоположне право людини, як свобода вираження поглядів, має в даному випадку найбільшу вагу. Спортивний арбітражний суд згоден з Бранном у тому, що необхідно враховувати контекст терміна "УЄФА – мафія", а саме, що він відноситься до закритої групи людей, які здійснюють владу в певній сфері.

Однак це не означає, що це скандування може використовуватися у всіх випадках, додав CAS. У можливих майбутніх випадках УЄФА має довести, що термін є образливим або провокаційним.

До речі, Бранн навряд чи збанкрутував би через штраф. Сума склала 5000 євро.

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