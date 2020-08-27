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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи

13:07 - Читать на русском
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи
Віктор Копієвський / Фото УАФ

Віктор Копієвський обслуговуватиме матч першого кваліфікаційного раунду ЛЄ.

 

Головним арбітром поєдинку Ліги Європи між швейцарським Серветтом та словацьким Ружомбероком буде український рефері Віктор Копієвський, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть зберегти формат "фіналу восьми" і на наступний сезон

На лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький та Віталій Скобля. Четвертий суддя – Дмитро Кривушкін.

Поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться у Женеві 27 серпня, початок о 21:15.

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Теги
Головне Арбітри Ружомберок Ружомберок Віктор Копієвський Серветт - Ружомберок Серветт Серветт Ліга Європи
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