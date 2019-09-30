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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи між командами топ-чемпіонатів

20:19 245 Читать на русском
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи між командами топ-чемпіонатів
Сергій Бойко / УАФ

Українські арбітри відпрацюють матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

Українська бригада арбітрів призначена на матч 2-го туру Ліги Європи Лаціо – Ренн, інформує УЄФА.

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Головним арбітром виступить Сергій Бойко. Допомагатимуть йому Володимир Володін та Олександр Войтюк. Четвертим арбітром призначений Віталій Романов.

Додамо, що матч 2-го туру Ліги Європи Лаціо – Ренн відбудеться 3 жовтня.

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Сергій Бойко Сергій Бойко Лаціо - Ренн Ліга Європи Арбітри
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