УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи між командами топ-чемпіонатів

Ліга чемпіонів — 19:14 1894
-
Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
-
Лунін хоче покинути Вальядолід, якщо не отримуватиме ігрову практику, – Don BalonІспанія — 18:06 1735
-
"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося ДинамоУкраїна — 16:30 9294
-
"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанатиІталія — 15:30 6419
-
Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікендуСвіт — 15:00 3477