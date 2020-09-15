Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним буде працювати на матчі кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між люксембурзьким Прогресом і нідерландським Віллем II УЄФА довірив обслуговувати українським арбітрам.

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Головним рефері буде Микола Балакін, якому на лініях будуть допомагати Андрій Скрипка і Володимир Володін. Четвертий суддя – Віктор Копієвський. Прогрес прийме Віллем II завтра, 16 вересня. Початок матчу – о 19:30.

Нагадаємо, наприкінці минулого чемпіонату Балакін потрапив у скандал. Через помилки у матчі 26-го туру (13 червня) УПЛ Зоря – Динамо Комітет арбітрів УАФ відсторонив рефері від роботи у елітному дивізіоні. Після того Балакін судив Першу лігу і отримав призначення на гру УПЛ лише в другому турі нинішнього сезону.

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