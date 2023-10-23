УЄФА на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер) привітав півзахисника Динамо та збірної України Андрія Ярмоленка, якому виповнилось 34 роки.

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Цікаво, що на головній сторінці організації вітання було підкріплене голом ювіляра у ворота збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи 2020 року (матч завершився поразкою України 2:3). Натомість офіційна сторінка Ліги Європи обрала ефектний пас п'ятою Андрія ще під час виступів за Вест Хем.

Нагадаємо, нині Ярмоленко перебуває на лікарняному – лідер Динамо переніс операцію на колі в Барселоні. Напередодні він підтримав свою команду у матчі з СК Дніпро-1 (0:1), вийшовши на милицях на поле перед стартом поєдинку.

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