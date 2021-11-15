Вихованець Динамо сьогодні отримує привітання. Не забули про цей день і в прес-службі УЄФА, опублікувавши відповідний допис в офіційному Twitter організації.

"Чи захоче Дженоа платити за Циганкова, Матвієнка і Миколенка?": Циганик – про можливість переходу українців до Шевченка

З цієї нагоди УЄФА пропонує ще раз пригадати гол, який Віктор Циганков забив у ворота каталонської Барселони у минулому розіграші Ліги чемпіонів.

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Додамо, що поки уся професіональна кар'єра українця пов'язана з Динамо. Циганков зіграв за киян 207 матчів у всіх турнірах, у яких забив 83 голи та віддав 56 результативних передач.