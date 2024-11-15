УЄФА на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер) привітав півзахисника Жирони та збірної України Віктора Циганкова, якому виповнилось 27 років.

Циганков близький до повернення у склад Жирони – в Іспанії розкрили, коли українець зможе зіграти

Прес-служба організації доповнила вітання голом українця у ворота збірної Ісландії у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024. Нагадаємо, Віктор тоді зрівняв рахунок, відповівши влучним ударом на гол Альберта Гудмундссона, а наприкінці матчу Михайло Мудрик вирвав перемогу для України.

Також українця привітала і Жирона, яка без свого лідера наразі буксує і в чемпіонаті Іспанії, і в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, нині Циганков оговтується від травми: вінгер отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги у матчі Ліги чемпіонів з Фейєнордом і пропустив жовтневі поєдинки Ліги націй за збірну України. Віктор отримав виклик від Реброва на вирішальні дуелі з Грузією та Албанією, однак не встиг остаточно відновитись і відмовився від поїздки у національну команду.