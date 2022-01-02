УЄФА у своєму Твіттері пригадав відбитий Шовковським пенальті після удару Рауля у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів сезону 1999/00 із мадридським Реалом, привітавши таким чином екс-зірку Динамо із 47-річчям.

Відомий агент натякнув на ще один гучний трансфер з Динамо

До слова, тоді кияни на Сантьяго Бернабеу розписали з мадридцями бойову нічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Шовковський – вихованець Динамо. За "біло-синіх" виступав з 1994 до 2016 року. За цей період провів у складі киян 454 поєдинки, в яких пропустив 372 голи та ще у 212 матчах залишав свої ворота недоторканими. Нині Олександр – асистент головного тренера збірної України Олександра Петракова.

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