УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Олега Протасова у ворота збірної Італії, привітавши таким чином колишнього нападника Динамо та Дніпра з 58-річчям.

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Нагадаємо, 22 червня 1988 року, у півфіналі чемпіонату Європи збірна СРСР здолала італійців з рахунком 2:0. Головними дійовими особами у матчі були саме представники Динамо. На 61-й хвилині рахунок відкрив Геннадій Литовченко, а вже за дві хвилини Олександр Заваров промчав лівим флангом і викотив пас-цукерочку на Протасова, який ефектним пострілом поставив крапку у поєдинку.

До слова, сьогодні Протасов працює на посаді першого віце-президента УАФ.

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