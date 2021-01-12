Колишній форвард Динамо Артем Мілевський, який нині захищає кольори Миная, отримав вітання від Союзу європейських футбольних асоціацій.

УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Мілевського у ворота Ікера Касільяса у сезоні 2006/07, таким чином привітавши українця із 36-річчям.

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"Екс-нападнику Динамо і збірної України Артему Мілевському – 36! Згадуємо його гол Касільясу в 2006 році", – йдеться у дописі до привітання.

Нагадаємо, Динамо у тому матчі на виїзді поступилось Реалу з рахунком 1:5, а єдиний гол киян забив саме Мілевський. До слова, цей гол став дебютним для Артема у єврокубках.

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