Узбецький екс-нападник Динамо Максим Шацьких сьогодні святкує своє 45-річчя, з чим його привітав і офіційний акаунт УЄФА у твіттері.

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Для привітання обрали неординарне досягнення Шацьких – дубль у ворота мадридського Реала у 2006 році. Спочатку узбек зіграв на випередження після навісу Белькевіча, а потім з другої спроби переграв Касільяса після передачі Мілевського.

Нагадаємо, що Шацьких виступав за Динамо з 1999 по 2009 роки. За цей період Максим провів за киян 328 матчів, у яких відзначився 141 голом та 18 асистами.

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