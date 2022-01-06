УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Олександра Головка у ворота лондонського Арсенала, привітавши таким чином екс-зірку Динамо з 50-річчям.

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У груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 1998/99 кияни на своєму полі здолали "канонірів" 3:1. На голи Сергія Реброва (з пенальті), Олександра Головка і Андрія Шевченка результативним пострілом наприкінці матчу відповів Стівен Х'юз.

Нагадаємо, за свою кар'єру Головко встиг пограти за Таврію, Динамо та китайський Циндао Бейлейт. Бутси на цвях повісив у 2006 році, перейшовши на тренерську роботу. Очолював юнацьку та молодіжну збірні України, а також нетривалий час працював із Кременем. Нині Олександр – футбольний експерт.

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