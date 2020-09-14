Колишній вінгер Шахтаря Дуглас Коста 14 вересня святкує день народження. Сьогодні бразильцю виповнилося 30 років.

З нагоди ювілею прес-служба УЄФА підготувала яскраве відео голів Кости у поєдинках Ліги чемпіонів. До нарізки потрапили м'ячі, забиті бразильце у футболці "гірників".

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Нагадаємо, Коста виступав за Шахтар понад п'ять років (2010-2015). За цей час Дуглас п'ять разів виграв чемпіонат України, тричі ставав володарем національного Кубка і ще чотири – суперкубка.

Влітку 2015-го вінгер за 40 млн євро перейшов у мюнхенську Баварію, з якої згодом перебрався у туринський Ювентус.

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