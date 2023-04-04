Жуніору Мораєсу сьогодні виповнилось 36 років, з чим його привітав офіційний Instagram УЄФА, пригадавши його голи в єврокубках.

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Колишній нападник збірної України встиг пограти за Динамо і Шахтар. У складі киян Жуніор встиг зіграти 24 поєдинки в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, відзначившись 9 голами та 1 асистом. За "гірників" Мораєс взяв участь у 27 матчах, записавши до свого активу 12 голів та 6 асистів.

Наразі нападник бразильського походження виступає за Корінтіанс, зіграв у 3 матчах, але не відзначався результативними діями.

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