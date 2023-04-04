УЄФА привітав екс-форварда збірної України з днем народження, пригадавши голи за Динамо і Шахтар
Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс отримав вітання з 36-річчям.
Жуніору Мораєсу сьогодні виповнилось 36 років, з чим його привітав офіційний Instagram УЄФА, пригадавши його голи в єврокубках.
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Колишній нападник збірної України встиг пограти за Динамо і Шахтар. У складі киян Жуніор встиг зіграти 24 поєдинки в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, відзначившись 9 голами та 1 асистом. За "гірників" Мораєс взяв участь у 27 матчах, записавши до свого активу 12 голів та 6 асистів.
Наразі нападник бразильського походження виступає за Корінтіанс, зіграв у 3 матчах, але не відзначався результативними діями.
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