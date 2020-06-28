УЄФА привітав Де Брюйне з днем народження яскравим відео – розкішна гармата у ворота Шахтаря

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне відзначає свій день народження 28 червня.

Офіційний твіттер Ліги чемпіонів опублікував з нагоди 29-річчя бельгійця відеоролик з найяскравішими діями футболіста у матчах головного єврокубкового турніру.

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Потрапив у підбірку і блискучий гол у ворота Шахтаря, який Кевін забив в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ сезону-2017/18. За всю кар'єру бельгієць зіграв у Лізі чемпіонів 40 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Вихованець Генка найуспішніший етап своєї кар'єри проводить у Ман Сіті, з яким уже двічі виграв АПЛ, чотири Кубки Ліги, два Суперкубки та один Кубок Англії.

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