УЄФА привітав Алієва з днем народження, пригадавши його розкішний переможний гол у Лізі чемпіонів
Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв отримав вітання від Союзу європейських футбольних асоціацій.
УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Олександра Алієва у ворота Порту, привітавши таким чином екс-хавбека Динамо з 37-річчям.
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Нагадаємо, у жовтні 2008 року кияни у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді здолали португальський клуб. Єдиний гол у матчі забив саме Алієв.
До слова, Олександр розпочав професіональну кар'єру в Борисфені у 2001 році. Найбільшої слави здобув у Динамо та московському Локомотиві. Встиг пограти також за запорізький Металург, Дніпро, Рух, російський Анжи, казахський Тараз та декілька аматорських клубів.
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