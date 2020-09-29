УЄФА пригадав голи Шевченка у складі Мілана в Лізі чемпіонів з нагоди дня народження українця – ностальгічне відео
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує отримувати привітання із нагоди дня народження – цього разу колишнього форварда привітав УЄФА.
Ностальгічне відео точно буде до смаку всім, хто пам'ятає розквіт Шевченка – УЄФА підготував нарізку з голів Шеви у період гри за Мілан у своєму Instagram.
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Цікаво, що Андрій забивав і за Челсі та Динамо у найпрестижнішому європейському турнірі, проте голи за ці команди так і не отримали свого місця у відео.
До слова, Шевченко є єдиним українським володарем "Золотого м'яча" за період незалежності – до нього тріумфаторами ставали Олег Блохін та Ігор Бєланов у радянські часи.
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