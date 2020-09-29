Ностальгічне відео точно буде до смаку всім, хто пам'ятає розквіт Шевченка – УЄФА підготував нарізку з голів Шеви у період гри за Мілан у своєму Instagram.

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Цікаво, що Андрій забивав і за Челсі та Динамо у найпрестижнішому європейському турнірі, проте голи за ці команди так і не отримали свого місця у відео.

До слова, Шевченко є єдиним українським володарем "Золотого м'яча" за період незалежності – до нього тріумфаторами ставали Олег Блохін та Ігор Бєланов у радянські часи.

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