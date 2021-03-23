Прес-служба УЄФА вирішила поностальгувати і опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер відео гола, який нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко забив 17 років тому у ворота Депортіво.

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Тоді, у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів сезону-2003/04 українець відзначився на 46-й хвилині і допоміг Мілану розгромити іспанців за рахунком 4:1. На жаль, у матчі-відповіді "россонері" пропустили чотири сухих м'ячі і втратили шанс вийти у півфінал турніру.

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