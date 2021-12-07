Союз європейських футбольних асоціацій нагадав уболівальникам гол української зірки, з якого почалось його сходження на футбольний Олімп.

Прес-служба УЄФА вирішила поностальгувати і опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер відео дебютного гола Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів, який нинішній наставник Дженоа забив у складі Динамо Баварії.

УАФ запустила голосування за найкращий гол збірної України в її історії

Тоді, у матчі групового етапу найпрестижнішого єврокубку сезону-1994/95 кияни на власному полі поступились мюнхенцям 1:4. Рахунок на 38-й хвилині відкрив саме Шевченко. До слова, свій перший поєдинок у групі на виїзді з німцями "біло-сині" також програли (0:1).

Ювентус переміг жалюгідну Дженоа – історичний провал команди Шевченка, гол-феномен з кутового і подвиги Сірігу