Європейська футбольна організація у своєму TikTok поділилась відео голу Романа Яремчука у ворота збірної Словаччини на чемпіонаті Європи 2024 року.

Гол Романа Яремчука на Євро-2024 досі не забувають вболівальники в Європі.

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УЄФА у своєму офіційному акаунті в TikTok продовжує захоплюватися елегантними дотиками українця під час взяття воріт Мартіна Дубравки на чемпіонаті Європи 2024 року.

"Цей дотик", – не приховуючи захоплення підписали відео голу Яремчука.

Нагадаємо, що цей м'яч Романа Яремчука в матчі проти Словаччини приніс збірній України першу та єдину перемогу на Євро-2024. Українці в підсумку посіли 4-те місце в групі та покинули турнір, не потрапивши в плей-офф.

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