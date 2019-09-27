УЄФА пригадав неймовірний гол Тайсона у складі Металіста – момент дня

Екс-півзахисник Металіста Тайсон відзначився розкішним голом у матчі Ліги Європи 7 років тому.

УЄФА відзначив розкішний гол Тайсона у складі Металіста в матчі Ліги Європи у своєму твіттері.

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Нагадаємо, бразилець забив неймовірний м'яч ударом з льоту у ворота норвезького Русенборга, повторивши легендарний гол Марко ван Бастена.

Зазначимо, що в сезоні 2019/20 Тайсон провів 8 матчів у складі Шахтаря, записавши до свого активу 3 голи та 4 гольові передачі.

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