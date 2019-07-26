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УЄФА презентував топ-10 голів сезону 2018/19: Мессі та Роналду в обоймі разом із екс-форвардом Зорі

18:58 214 Читать на русском
УЄФА презентував топ-10 голів сезону 2018/19: Мессі та Роналду в обоймі разом із екс-форвардом Зорі
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото FIFA

Союз європейських футбольних асоціацій відкрив традиційне голосування за найкрасивіший гол.

УЄФА опублікував десятку найкрасивіших голів за версією організації за минулий сезон.

Роналду отримає престижну нагороду в Іспанії, яку вручали українцеві

Обрати переможця у цьому рейтингу можуть вболівальники, проголосувавши на офіційному сайті УЄФА.

Варто відзначити, що до списку разом із традиційними голеадорами – Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі, потрапив екс-форвард Зорі, а нині гравець кіпрського Аполлона Давід Фопала.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Відеоновини Красиві голи Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів УЄФА Давід Фопала Давід Фопала
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