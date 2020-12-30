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УЄФА презентував символічну збірну гравців, які стали відкриттям у Лізі чемпіонів 2019/20

19:24 58 Читать на русском
УЄФА презентував символічну збірну гравців, які стали відкриттям у Лізі чемпіонів 2019/20
Лаутаро Мартінес / Фото ФК Інтер

Груповий етап Ліги чемпіонів був багатим на нові обличчя, УЄФА обрав 11 найкращих.

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена гравців, які увійшли до символічної збірної групового етапу ЛЧ під назвою "Відкриття турніру".

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Голкіпер: Алекс Мерет (Наполі);

Захисники: Ренан Лоді (Атлетіко), Дайот Упамекано (РБ Лейпциг), Бенжамен Павар (Баварія), Ашраф Хакімі (Борусія Д);

Півзахисники: Дані Ольмо (Динамо Загреб), Кай Хаверц (Байєр), Сандер Берге (Генк);

Нападники: Лаутаро Мартінес (Інтер), Ерлінг Холанд (Зальцбург), Родріго (Реал).

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