УЄФА на своєму сайті опублікував оновлену таблицю коефіцієнтів, в якій переглянув рішення нараховувати Росії бали за неучасть у єврокубках.

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Раніше країні-агресору подарували 4,333 бали за сезон 2022/23 попри те, що вона відсторонена від матчів на міжнародній арені. Тепер російська футбольна асоціація не має набраних очок за єврокубковий сезон – у графі стоїть жирний "—". Як наслідок, Росія покинула топ-20 і опустилась з 18-ї на 23-тю сходинку. Причину позбавлення очок в УЄФА не пояснювали.

До слова, якщо УЄФА раптом вирішить допустити російські клуби до змагань наступного сезону, окупанти зможуть делегувати у турніри 4 клуби: один – у Лігу чемпіонів (розпочне у першому раунді кваліфікації) і три – у Лігу конференцій.

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