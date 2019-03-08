УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг Аяксу

"Бригада VAR ретельно вивчила всі доступні зображення і повтори, зняті з різних кутів. Жоден з них не дав незаперечного доказу, що м'яч повністю вийшов за межі поля.
Асистент рефері, який займав оптимальну позицію, також підтвердив, що м'яч повністю не перетнув бічну лінію. Тому перегляд епізоду біля бровки поля не знадобився. Отже, рефері прийняв вірне рішення, коли не став втручатися і зарахував гол".
Суддя підтвердив, що не помітив затримки в динаміці гри і попросив підготувати повтор моменту для перегляду на бровці (серйозний пропущений інцидент). В результаті перегляду суддя переконався, що за порушення у вигляді затримки суперника повинен бути призначений пенальті".
Порту – Рома
Невтручання VAR на 121-й хвилині (можливий пенальті)
"Рефері перебував близько до подій, особисто бачив в динаміці гри потенційний інцидент і визначив, що фолу не було.
Проте арбітр вирішив зупинити гру, щоб дати VAR більше часу на перегляд моменту з доступних ракурсів. Перевірка VAR, в ході якої були ретельно вивчені повтори, не виявила порушення правил".
ПСЖ – Манчестер Юнайтед
Призначення пенальті за гру рукою на 90-й хвилині
"Відеоасистент рефері вивчив доступні повтори, зняті з різних кутів, і рекомендував головному арбітру переглянути біля бровки інцидент в штрафному. Оскільки головний арбітр не зміг чітко оцінити епізод в динаміці гри, він переглянув його на повторі згідно з протоколом VAR, в якому подібні випадки описуються як серйозний пропущений інцидент.
Після перегляду головний арбітр підтвердив, що дистанція польоту м'яча не була короткою і удар не був несподіваним. Рука захисника була притиснута до корпусу і дозволила захиснику збільшити площу тіла, завдяки чому політ м'яча в напрямку воріт був перерваний. Тому арбітр призначив пенальті".