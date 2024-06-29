Вчора розгорівся скандал через профіль Максима Таловєрова на сайті УЄФА. Захисник збірної України став уродженцем Росії, хоча народився він в українському Донецьку.

УЄФА зганьбився, зробивши гравця збірної України "росіянином" – він народився у Донецьку

Після розголосу УЄФА виправив свою помилку – тепер в профілі Таловєрова країною народження вказана Україна.

Додамо, що Таловєров долучився до єдиної перемоги України на Євро-2024 – Максима випустили на останні хвилини поєдинку зі Словаччиною.

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