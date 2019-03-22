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УЄФА порушив справу проти Неймара за його висловлювання на адресу арбітра матчу з Манчестер Юнайтед

18:28 154 Читать на русском
УЄФА порушив справу проти Неймара за його висловлювання на адресу арбітра матчу з Манчестер Юнайтед
Неймар / соцмережі

Дисциплінарний комітет УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара на адресу головного арбітра матчу ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про початок розгляду справи щодо висловлювань форварда ПСЖ Неймара на адресу головного арбітру матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (1:3).

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Дисциплінарний комітет звинувачує бразильця в порушенні статті 15 (1) – образа офіційної особи поєдинку.

Нагадаємо, футболіст після гри написав у своєму Instagram: "Це не пенальті! Як це може бути рука, коли м'яч влучив у спину! Йдіть ви*біть себе!"

Дата слухання справи наразі уточнюється.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ УЄФА ПСЖ - Манчестер Юнайтед Неймар Неймар Ліга чемпіонів
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