УЄФА порушив справу проти Неймара за його висловлювання на адресу арбітра матчу з Манчестер Юнайтед

Дисциплінарний комітет УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара на адресу головного арбітра матчу ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про початок розгляду справи щодо висловлювань форварда ПСЖ Неймара на адресу головного арбітру матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (1:3).

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Дисциплінарний комітет звинувачує бразильця в порушенні статті 15 (1) – образа офіційної особи поєдинку.

Нагадаємо, футболіст після гри написав у своєму Instagram: "Це не пенальті! Як це може бути рука, коли м'яч влучив у спину! Йдіть ви*біть себе!"

Дата слухання справи наразі уточнюється.

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