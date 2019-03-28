УЄФА порушив дисциплінарну справу проти Ірландії

Дисциплінарний комітет УЄФА розслідує поведінку вболівальників збірної Ірландії під час матчу з Грузією (1:0).

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про початок розслідування поведінки вболівальників збірної Ірландії під час матчу 2 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Грузії, який пройшов на дублінському стадіоні Авіва.

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Під час гри фанати господарів закидали поле тенісними м'ячами в знак протесту проти голови Футбольної асоціації Джона Ділейні. Арбітр зупинив гру на 3 хвилини, а одразу після поновлення острів'яни забили єдиний і переможний гол у зустрічі.

Засідання Дисциплінарного комітету з приводу цієї справи відбудеться 16 травня.