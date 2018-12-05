УЄФА попросив Динамо надати Яблонцю альтернативне місце для тренування

Київське Динамо отримало листа від УЄФА з проханням надати чеському Яблонцю альтернативне місце для тренування через проведення матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

"Шановний пане Суркіс,

Нинішня ситуація, коли було введено військовий стан в частині країни, не дає можливості УЄФА дозволити проведення матчу Ліги Чемпіонів УЄФА між командами Шахтар Донецьк і Олімпік Ліон, як планувалося в Харкові, 12 грудня. Ця виняткова ситуація, в поєднанні з необхідністю мати підготовку стадіону, відповідну нашим чинним вимогам і коротким часом, що залишився перед матчем, змушує УЄФА розглядати Олімпійський стадіон в Києві, як єдине наявне рішення.

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Так як Динамо має провести свій матч Ліги Європи проти Яблонця 13 грудня, ми просимо Вашого розуміння та дозволу, щоб вищевказаний матч, як виняток, було проведено на тому ж стадіоні днем ​​раніше.

У той же час, ми дуже просили б надати альтернативне і відповідне місце для тренування команди Яблонець, так як звичайне місце для тренування за день до матчу не може використовуватися.

Ми хотіли б ще раз підкреслити, що ця ситуація є винятковою і не повториться у майбутньому.

Велике спасибі за Ваше люб'язне розуміння і дозвіл,що високо цінуються", – йдеться у листі УЄФА, передає офіційний сайт Динамо.

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