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УЄФА поки що ніяк не реагує на вислови голови правління Славії щодо Григорія Суркіса

19:04 350 Читать на русском
УЄФА поки що ніяк не реагує на вислови голови правління Славії щодо Григорія Суркіса
Ярослав Тврдик / Фото ФК Славія

Емоційні висловлювання голови правління празької Славії Ярослава Тврдика щодо роботи арбітрів на матчі з Динамо та на адресу віце-президента УЄФА Григорія Суркіса поки що залишилися без уваги Європейського футбольного союзу.

"Немає ніякої інформації стосовно цього твіту", - зазначили Футбол 24 у прес-службі УЄФА.

Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку

Як повідомлялося, коментуючи матч Динамо – Славія, Тврдик написав у своєму Twitter, що арбітри "грубо вплинули на обидва матчі", а Г.Суркіс, на його думку, має піти у відставку.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного рануду ЛЧ Динамо обіграло Славію (2:0). Наступним суперником киян буде амстердамський Аякс.

Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівство

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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Теги
Ліга чемпіонів Ярослав Тврдик Динамо - Славія Прага Григорій Суркіс УЄФА
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