УЄФА поки що ніяк не реагує на вислови голови правління Славії щодо Григорія Суркіса

Емоційні висловлювання голови правління празької Славії Ярослава Тврдика щодо роботи арбітрів на матчі з Динамо та на адресу віце-президента УЄФА Григорія Суркіса поки що залишилися без уваги Європейського футбольного союзу.

"Немає ніякої інформації стосовно цього твіту", - зазначили Футбол 24 у прес-службі УЄФА.

Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку

Як повідомлялося, коментуючи матч Динамо – Славія, Тврдик написав у своєму Twitter, що арбітри "грубо вплинули на обидва матчі", а Г.Суркіс, на його думку, має піти у відставку.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного рануду ЛЧ Динамо обіграло Славію (2:0). Наступним суперником киян буде амстердамський Аякс.

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