УЄФА поки не підписав угоду про трансляцію матчів єврокубків з жодним українським телеканалом

Трансляція Суперкубка УЄФА і плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів в Україні наразі під питанням.

Суперкубок УЄФА, в якому зіграють Реал і Атлетіко, відбудеться вже в середу, 15 серпня, але поки невідомо, чи буде він показаний в Україні, повідомляє портал Sport Arena.

УЄФА призупинив тендер з видачі прав на трансляцію Ліги чемпіонів в Україні через низьку ціну

Про укладення контракту з УЄФА на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка сезонів 2018/19, 2019/20 і 2020/21 поки не повідомляла жодна українська телекомпанія.

Вже на наступному тижні пройдуть матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди проб'ється Динамо, якщо здолає Славію. Він входить в пакет разом з основною фазою Ліги чемпіонів, тому показати його можливо, тільки якщо укладено договір з УЄФА про трансляцію всього турніру.

УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

Контракт на трансляцію єврокубків у Медіа Група Україна (телеканали України, Футбол 1/2) закінчився після київського фіналу Ліги чемпіонів.