УЄФА покарає Манчестер Юнайтед через поведінку уболівальників під час матчу з Ювентусом

Роналду зробив селфі з фанатом, який вибіг на поле / Соцмережі

Манчестер Юнайтед отримає покарання від УЄФА за спроби вболівальників вибігти на газон Олд Траффорд під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Ювентусом.

Кілька вболівальників манкуніанців намагалася дістатися до форварда Ювентуса Кріштіану Роналду під час поєдинку та після фінального свистка. Одному з порушників вдалося не тільки досягти своєї цілі, а й навіть зробити селфі з португальцем.

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Дисциплінарний комітет УЕФА планує розглянути цю справу 22 листопада.

У цьому сезоні УЄФА вже вдруге застосовує санкції проти Манчестер Юнайтед. Вони отримали штраф у розмірі 15 тисяч євро за пізній початок матчу з Валенсією на Олд Траффорд минулого місяця.

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