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УЄФА покарає Манчестер Юнайтед через поведінку уболівальників під час матчу з Ювентусом

24 жовтня 19:30 460 Читать на русском
УЄФА покарає Манчестер Юнайтед через поведінку уболівальників під час матчу з Ювентусом
Роналду зробив селфі з фанатом, який вибіг на поле / Соцмережі

Манчестер Юнайтед отримає покарання від УЄФА за спроби вболівальників вибігти на газон Олд Траффорд під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Ювентусом.

Кілька вболівальників манкуніанців намагалася дістатися до форварда Ювентуса Кріштіану Роналду під час поєдинку та після фінального свистка. Одному з порушників вдалося не тільки досягти своєї цілі, а й навіть зробити селфі з португальцем.

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Дисциплінарний комітет УЕФА планує розглянути цю справу 22 листопада.

У цьому сезоні УЄФА вже вдруге застосовує санкції проти Манчестер Юнайтед. Вони отримали штраф у розмірі 15 тисяч євро за пізній початок матчу з Валенсією на Олд Траффорд минулого місяця.

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Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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