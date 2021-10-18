Віце-чемпіони Європи не зможуть розраховувати на підтримку своїх вболівальників – усе через їхню ж поведінку у фіналі Євро-2020.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про покарання для збірної Англії – "три леви" проведуть два поєдинки без глядачів (один – умовно з випробувальним терміном два роки).

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Також Футбольна асоціація Англії покарана на 100 тисяч євро. Причинами такого покарання є поява сторонніх людей на полі, те, що вболівальники кидали на поле сторонні предмети, а також за безлади під час виконання національних гімнів. Окрім цього, англійські фанати сотнями проривались на Вемблі без квитків, провокуючи сутички зі стюардами, та влаштовували безлад в околицях стадіону.

До слова, Англії в листопаді належить провести два поєдинки у рамках кваліфікації до ЧС-2022 – 12 листопада вдома проти Албанії, а 15-го – на виїзді з Сан-Маріно.

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