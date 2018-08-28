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УЄФА покарав Славію через поведінку вболівальників на матчі проти Динамо

10:51 450 Читать на русском
УЄФА покарав Славію через поведінку вболівальників на матчі проти Динамо
УЄФА покарав Славію через поведінку вболівальників на матчі проти Динамо

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив оштрафувати празький клуб після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

УЄФА вирішив оштрафувати Славію на 66 тисяч євро через вигуки фанатів на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо. Зокрема, чеські вболівальники вигукували: "УЄФА – мафія", повідомляє видання Sport.cz.

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Окрім цього, зазначається, що дисциплінарний комітет УЄФА додатково розгляне та дасть оцінку поведінці керівників Славії після матчу проти київського клубу.

Нагадаємо, після матчу з Динамо голова правління Славії Ярослав Тврдик звинуватив Григорія Суркіса, який займає посаду віце-президента УЄФА, в тому, що він повпливав на суддівство і йому варто піти у відставку.

Пізніше Футбольна асоціація Чеської Республіки опублікувала офіційне звернення щодо висловлювань Тврдика, в якому зазначила, що подібні заяви неспортивні та виходять далеко за межі дозволеного.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Ліга чемпіонів Славія Прага - Динамо УЄФА Славія Прага Славія Прага
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