УЄФА покарав Славію через поведінку вболівальників на матчі проти Динамо

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив оштрафувати празький клуб після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

УЄФА вирішив оштрафувати Славію на 66 тисяч євро через вигуки фанатів на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо. Зокрема, чеські вболівальники вигукували: "УЄФА – мафія", повідомляє видання Sport.cz.

Славія – Динамо: фанати господарів жбурляли бокали та папірці в футболістів Динамо

Окрім цього, зазначається, що дисциплінарний комітет УЄФА додатково розгляне та дасть оцінку поведінці керівників Славії після матчу проти київського клубу.

Нагадаємо, після матчу з Динамо голова правління Славії Ярослав Тврдик звинуватив Григорія Суркіса, який займає посаду віце-президента УЄФА, в тому, що він повпливав на суддівство і йому варто піти у відставку.

Пізніше Футбольна асоціація Чеської Республіки опублікувала офіційне звернення щодо висловлювань Тврдика, в якому зазначила, що подібні заяви неспортивні та виходять далеко за межі дозволеного.

УЄФА відхилив протест Славії щодо суддівства у матчах з Динамо