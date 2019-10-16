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УЄФА покарав Лаціо через расистські вигуки фанатів у Лізі Європи

18:13 111 Читать на русском
УЄФА покарав Лаціо через расистські вигуки фанатів у Лізі Європи
Фанати Лаціо / Фото getty images

Римлянам доведеться провести домашній матч без традиційної бурхливої підтримки.

64’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
76’ Чіро Іммобіле
 
Жеремі Морель 55’
55’ Жеремі Морель
64’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
76’ Чіро Іммобіле

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги Європи Лаціо – Селтік відбудеться при частково закритих трибунах, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Для фанатів господарів будуть закриті 4 сектори, на яких традиційно розташовуються найактивніші ультрас "орлів". Також клуб оштрафують на 20 тисяч євро.

Такі санкції пов'язані з расистською поведінкою вболівальників Лаціо під час матчу ЛЄ проти французького Ренна (2:1).

Після 7-ми турів Серії А Лаціо перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Лаціо Лаціо Ліга Європи Расизм у футболі Лаціо - Ренн
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