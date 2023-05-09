Наступний виїзний матч Бенфіки в єврокубках відбудеться без її вболівальників.

Бенфіці заборонено продавати квитки своїм уболівальникам на наступний гостьовий матч "орлів" у єврокубках. Як інформує офіційний сайт лісабонського клубу, крім цього Бенфіка була оштрафована на 35 тисяч євро.

Інтер – Бенфіка – 3:3 – відео голів та огляд матчу

УЄФА покарав лісабонський клуб за поведінку португальських уболівальників під час чвертьфінального матчу-відповіді з "Інтером" у Мілані (3:3). Гостьові фанати закидали італійських тіфозі димовими шашками і фаєрами. Унаслідок інциденту кілька людей отримали травми, серед них – 8-річний хлопчик.

19 фанатів Бенфіки були заарештовані міланською поліцією.

Після цієї зустрічі Бенфіка вибачилася перед Інтером за поведінку своїх уболівальників.

Інтер відпустив Бенфіку, але вийшов у півфінал ЛЧ вперше за 13 років – гол та асист Лаутаро дарують два дербі з Міланом