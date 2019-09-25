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УЄФА планує створити незалежний орган для боротьби з договірними матчами

09:55 119 Читать на русском
УЄФА планує створити незалежний орган для боротьби з договірними матчами
УЄФА посилить боротьбу з договірними поєдинками

УЄФА має на меті створення чергового контрольно-дисциплінарного органу, аби повністю ліквідувати замовні поєдинки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у найближчому майбутньому планує створити незалежний орган для боротьби з договірними матчами, повідомляється на офіційному сайті організації.

УЄФА офіційно оголосив про запуск нового турніру – Ліги конференцій

УЄФА має намір створити Європейське агентство проти договірних матчів, у зв'язку з чим буде здійснена економічна оцінка доцільності. Окрім того, членам виконкому УЄФА буде представлений стратегічний план щодо боротьби з піратською діяльністю, спрямований на захист прав телемовників.

УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів

На даний момент головними турнірами, проведеними під егідою УЄФА, є Ліга чемпіонів, Ліга Європи, чемпіонат Європи і Ліга націй. Крім того, вже з 2021 року вболівальники європейського футболу зможуть насолоджуватись новим клубним турніром – Лігою конференцій.

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