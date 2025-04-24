В європейській футбольній організації плануються серйозні зміни в правилах під час матчів на вибування.

УЄФА після скасування поділу на групи по чотири команди планує продовжувати вносити зміни у формат Ліги чемпіонів.

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Організація розглядає можливість скасувати овертайми після основного часу в матчах плей-офф, повідомляє beIN Sports з посиланням на Bild. Чиновники вважають, що команди повинні одразу пробивати післяматчеві пенальті в таких випадках.

Також УЄФА хоче повернути правило, яке забороняє двом командам з однієї країни зустрічатися одна з одною в 1/8 фіналу турніру, адже в поточному розіграші на цій стадії зустрічалися Баварія з Байєром та Атлетіко з Реалом, що погано позначається на глядацькому інтересі.

Крім цього, розглядається варіант з більшими винагородами для команд, які фінішують у вісімці найкращих на груповій стадії. Наразі ці всі пропозиції лише на стадії обговорення.

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