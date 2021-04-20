УЄФА запланував чергові видозміни у Лізі чемпіонів. Все через Суперлігу, повідомляє журналіст Мохамед Бухафсі у своєму Twitter.

АПЛ перестрахувалась на випадок Суперліги – в англійських клубів-учасників буде лише один вихід

За його інформацією, наразі союз веде перемовини з англійським інвестиційним фондом щодо створення нового формату турніру. Зокрема, суттєво має збільшитись казна: стартовий бюджет становитиме 4,5 млрд євро і може зрости до 7 млрд.

Нагадаємо, напередодні 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект запустили Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан. Головним ініціатором змагань був президент "галактікос" Флорентіно Перес.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі