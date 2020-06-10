УЄФА підготував план екстреного завершення Ліги чемпіонів – плей-офф на двох стадіонах з фіналом 23 серпня

Сценарій порятунку поточного сезону Ліги чемпіонів набуває чітких обрисів.

УЄФА вже має попередній план проведення плей-офф, який повинні затвердити наступної середи (17 червня), інформує AS.

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Ліга чемпіонів відновиться 8-9 серпня з чотирьох поєдинків 1/8 фіналу, які не встигли зіграти до паузи. Через 48 годин всі команди-учасниці 1/4 фіналу прибувають в Лісабон. У столиці Португалії поруч розташовані два великі стадіони (Да Луж і Жозе Альваладе), на яких і відбудуться всі ігри до кінця плей-офф. Стадії будуть складатися з одного поєдинку на виліт, фінал 23 серпня на Да Луж.

Нагадаємо, попередньо господарем вирішального матчу Ліги чемпіонів був Стамбул, однак турки відмовилися через фінансові прроблеми.

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