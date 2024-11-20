Барселона сподівалася повернутися на Камп Ноу до кінця року, але цей план не може бути реалізований. Правила УЄФА не дозволяють клубу змінювати стадіон під час турніру. "Блаугранас" розпочали Лігу чемпіонів на Монжуїку – отже, мають на ньому ж і завершити виступи в турнірі.

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Каталонський клуб не хоче нести витрати з утримання двох стадіонів одночасно (щоб грати матчі Ла Ліги на Камп Ноу, а ЛЧ – на Монжуїку), тому було вирішено продовжувати грати на Монжуїку до кінця етапу змагань Ліги чемпіонів. А так Барселона була готова перебратися на Камп Ноу вже наприкінці листопада – це повернення збіглося б зі 125-річним ювілеєм клубу.

Тепер стало відомо, що оновлений Камп Ноу відкриє свої двері 16 лютого для домашнього матчу проти Райо Вальєкано. Очікується, що до цього часу реконструкція буде завершена приблизно на шістдесят відсотків, а це означає, що клуб зможе заповнити стадіон приблизно на 60% (60 тисяч уболівальників). Якщо все піде за планом, Барселона проведе ще тільки сім домашніх ігор на Монжуїку.

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