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УЄФА переніс засідання щодо правомірності натуралізації Мораєса, – ЗМІ

23 квітня 23:13 197 Читать на русском
УЄФА переніс засідання щодо правомірності натуралізації Мораєса, – ЗМІ
Жуніор Мораєс / ФФУ

Засідання контрольного, етичного та дисциплінарного комітету УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса не відбудеться 25 квітня.

УЄФА вирішив перенести засідання з 25-го квітня на 2-ге травня, повідомляє Betnews365.com. Причина у тому, що на засіданні повинні бути присутні представники усіх сторін, які зацікавлені у вирішенні питання.

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Нагадаємо, на думку представників Люксембургу та Португалії Мораєс не мав права виступати за збірну України. Обидві федерації наполягають на тому, що бразилець не прожив на Україні 5 років безперервно.

Мораєс виступає в Україні з 2012 року, однак взимку 2017 року він покинув країну та перейшов на правах оренди до китайського Тяньцзинь Теда. Таким чином, Жуніор прожив в України безперервно лише 4 роки та 8 місяців.

Збірна України в разі програшу справи може отримати дві технічні поразки, що суттєво зменшить шанси на вихід у фінальну частину Євро-2020. У ФФУ заявили, що Мораєс отримав громадянство належним чином.

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Теги
Україна Україна Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс ФФУ Збірна України УЄФА
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