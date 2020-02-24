УЄФА переніс винесення рішення щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним на завтра, – джерело

Нападник Динамо Артем Бєсєдін завтра дізнається рішення УЄФА щодо ймовірної дискваліфікації через допінг-скандал.

Засідання дисциплінарного комітету УЄФА в швейцарському Ньйоні щодо порушення допінгових правил нападником київського Динамо Артемом Бєсєдіним завершилося, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

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Зазначається, що з боку звинувачення заслухали допінг-офіцера і дисциплінарного інспектора. З боку Динамо – юридичний департамент клубу, Артема Бєсєдіна і лікаря Леоніда Миронова. Розглядається версія лікарської помилки.

Незважаючи на те, що за попередньою інформацією, рішення повинно було бути винесене сьогодні, найімовірніше, вердикт стане відомим завтра, 25 лютого.

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Нагадаємо, форвард Динамо провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки.